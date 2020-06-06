Зоря мінімально здолала Колос в 25 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Луганська Зоря здобула мінімальну перемогу над Колосом у рамках 25 туру української Прем'єр-ліги.
Єдиний гол у матчі забив Кабаєв на початку поєдинку.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
6 червня, 25 тур
Зоря - Колос 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 13 Кабаєв
Стартові склади:
Зоря: Василь – Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Абу Ханна, Іванисеня, Юрченко, Кочергін, Лєднєв, Громов, Кабаєв
Колос: Волинець – Єфремов, Гавриш, Парамонов, Чорноморець, Богданов, Мілько, Смирний, Ільїн, Вільхамссон, Лисенко
Жовті картки: Вільхамссон(16), Гавриш(21), Іванісеня(27), Смирний(45+2), Кожушко(51), Кожушко(65), Лєднєв(75), Цвек(83)
Червона картка: Кожушко(65)
Нагадаємо, Шахтар переміг Десну.
Раніше Зоря продовжила оренду гравців Динамо до кінця сезону.