Колос - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Лідер чемпіонату України донецький Шахтар у 26 турі Прем'єр-ліги зіграє в гостях з Колосом.

Матч відбудеться у неділю, 14 травня, на Оболонь Арені. Початок о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Колос - Шахтар наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, в 11 турі гірники вдома розтрощили Колос (6:0), а в 22 турі Колос ледь не відібрав у Шахтаря очки (3:4). У минулому турі Шахтар виграв у Десни (3:2), а Колос поступився Зорі (1:0).

Донеччани впевнено лідирують у чемпіонаті, набравши 65 очок і на 16 випереджаючи Зорю та Динамо, які ділять 2-3 місця. Колос на 6 сходинці, з 26 очками в активі.