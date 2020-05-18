Вердер - Баєр: онлайн-трансляція матчу 26 туру Бундесліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У заключному матчі 26 туру німецької Бундесліги бременський Вердер прийматиме леверкузенський Баєр.

Матч відбудеться у понеділок, 18 травня, на Вазерштадіоні.

Початок о 21:30 за київським часом.

Пряма трансляція в Україні в медіасервісі Мегого.

Також онлайн матч Вердер Бремен - Баєр Леверкузен наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Після 25 турів у фармацевтів 47 очок і 5 сходинка в турнірній таблиці. Бременці знаходяться на передостанній 17 сходинці, набравши 18 очок. У першому колі команди не визначили переможця - 2:2.

Нагадаємо, у 26 турі Боруссія розгромила Шальке, а Баварія впевнено перемогла Уніон Берлін.