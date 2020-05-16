Боруссія Д знищила Шальке, Герта розгромила Гоффенгайм. Результати 26 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 травня, відбулися перші матчі 26 туру чемпіонату Німеччини після карантину.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
16 травня, 26 тур
Аугсбург – Вольфсбург 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 43 Штеффен, 1:1 – 54 Єдвай, 1:2 - 90+1 Гінчек
Боруссія Д. – Шальке 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 29 Голанд, 2:0 – 45 Геррейро, 3:0 – 48 Азар, 4:0 – 63 Геррейро
Гоффенгайм - Герта Берлін 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 – 58 Акпогума (автогол), 0:2 – 60 Ібішевіч, 0:3 – 74 Кунья
Дюссельдорф - Падерборн 0:0
РБ Лейпциг – Фрайбург 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 34 Гульде, 1:1 – 77 Поульсен
Нагадаємо, Голанд відкрив лік голам в Бундеслізі після карантину.