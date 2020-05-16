 Боруссія Д знищила Шальке, Герта розгромила Гоффенгайм. Результати 26 туру Бундесліги | Футбол | Champion.com.ua
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Боруссія Д знищила Шальке, Герта розгромила Гоффенгайм. Результати 26 туру Бундесліги

Сьогодні 18:25 725 0
У Німеччині відновився чемпіонат
Боруссія Д знищила Шальке, Герта розгромила Гоффенгайм. Результати 26 туру Бундесліги
#Боруссія, #Шальке, #Герта

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 травня, відбулися перші матчі  26 туру чемпіонату Німеччини після карантину.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

16 травня, 26 тур

Аугсбург Вольфсбург 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 43 Штеффен, 1:1 – 54 Єдвай, 1:2 - 90+1 Гінчек

Боруссія Д. Шальке 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 29 Голанд, 2:0 – 45 Геррейро, 3:0 – 48 Азар, 4:0 – 63 Геррейро

Гоффенгайм - Герта Берлін 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 58 Акпогума (автогол), 0:2 – 60 Ібішевіч, 0:3 – 74 Кунья

Дюссельдорф - Падерборн 0:0

РБ Лейпциг – Фрайбург 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 34 Гульде, 1:1 – 77 Поульсен

Нагадаємо, Голанд відкрив лік голам в Бундеслізі після карантину.

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