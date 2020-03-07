Олександрія - Динамо: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Динамо зіграє виїзну гру проти Олександрії в 22 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у суботу, 7 березня, на стадіоні Ніка. Початок о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч УПЛ Олександрія - Динамо Київ наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Обидві команди вже забезпечили собі місце у чемпіонській групі. Динамо, після 21 туру має в активі 42 очки та посідає 3 сходинку в турнірній таблиці. Кияни відстають на 1 очко від Зорі та на 14 від Шахтаря. У першому колі кияни здобули мінімальну перемогу - 1:0.

У 21 турі Динамо вдома перемогло Колос (2:0), а Олександрія у Львові знищила Карпати (0:4).