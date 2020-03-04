Олександрія на виїзді розгромила Карпати у 21 турі УПЛ

Львівська команда зазнала нищівної домашньої поразки

Джерело - Чемпіон.

У матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги львівські Карпати приймали ФК Олександрія.

У першому таймі матчу захисник господарів порушив правила проти Бабогло і було призначено пенальті, яке реалізував Третьяков. У другому таймі Третьяков подвоїв рахунок. На 73-ій хвилині Сітало довів рахунок до розгромного. А на 89-ій хвилині матчу відзначився Банада.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

21 тур, 4 березня

Карпати - Олександрія 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Третьяков (пен), 0:2 - 58 Третьяков, 0:3 - 73 Сітало, 0:4 - 89 Банада

Карпати: Антон Каніболоцький, Дмитро Кльоц (Олексій Хахльов 63), Матар Дійе, Артем Козак (Хішам Лейоус 46), Владислав Дубінчак, Єгор Назарина, Андро Гіоргадзе, Тім Халл, Марвін Мартінс, Ростислав Лях, Остап Притула

ФК Олександрія: Юрій Паньків, Владислав Бабогло, Максим Третьяков, Денис Мірошниченко, Валерій Лучкевич, Артем Сітало, Дмитро Гречишкін (Артем Гордієнко 85), Євген Банада, Роман Вантух (Тимур Стецьков 76), Богдан Мишенко (Олексій Довгий 74), Каспарс Дубра

Попередження: Артем Козак 14, Тім Халл 31, Єгор Назарина 59 - Денис Мірошниченко 50, Олексій Довгий 90+1.

Нагадаємо, VAR не працюватиме на матчі Олександрія – Динамо.