 Олександрія на виїзді розгромила Карпати у 21 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Олімпійський чемпіон став міністром молоді та спорту України
Сьогодні 20:34 1983 1
Київ-Баскет вдома програв турецькому клубу у Кубку Європи ФІБА
Сьогодні 21:31 149
Олександрія на виїзді розгромила Карпати у 21 турі УПЛ
Сьогодні 21:20 168
Шахтар знищив Дніпро-1 у 21 турі УПЛ
Сьогодні 20:50 349
Десна на виїзді перемогла Олімпік у 21 турі УПЛ
Сьогодні 18:51 345
Зоря переграла Львів у 21 турі УПЛ
Сьогодні 18:51 272
Маріуполь розібрався з Ворсклою у 21 турі УПЛ
Сьогодні 15:51 526
Федерація боксу України пробила чергове дно, - юрист
Сьогодні 14:11 857 2
Визначився календар збірної України у Лізі націй
Сьогодні 09:56 1872
Володимир Кличко: Рішення ФБУ по Вихристу - абсолютна дурість
Сьогодні 06:35 4991
Блоги
Вчинок дня. Фанат Шахтаря врятував родину від гибелі
Вчинок дня. Фанат Шахтаря врятував родину від гибелі Андрій Твердохліб
01.03.2020 21:23 2351 1
Український хокеїст до крові побив росіянина під час матчу
Український хокеїст до крові побив росіянина під час матчу Андрій Твердохліб
01.03.2020 20:53 61523 4
Відео дня. У Кременчуці сталася масова бійка між хокеїстами
Відео дня. У Кременчуці сталася масова бійка між хокеїстами Андрій Твердохліб
01.03.2020 16:47 2317
Сергій Дзінзірук: Пропонували 100 тисяч доларів за бій в США
Сергій Дзінзірук: Пропонували 100 тисяч доларів за бій в США Андрій Твердохліб
01.03.2020 16:25 1195
Футзалістки збірної України: про партнерок по збірній та золоті м'ячі
Футзалістки збірної України: про партнерок по збірній та золоті м'ячі Valeriy Ruchka
29.02.2020 20:28 530
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:09 Теніс Завацька програла китаянці у другому колі турніру у США 71
21:54 Футбол Карпати - Олександрія 0:4. Огляд матчу 208
21:42 Футбол Карпати - Олександрія 0:4. Відео голів 144
21:31 Баскетбол Київ-Баскет вдома програв турецькому клубу у Кубку Європи ФІБА 149
21:24 Пряма трансляція Шеффілд Венсдей - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Кубку Англії. LIVE 407
21:20 Футбол Олександрія на виїзді розгромила Карпати у 21 турі УПЛ 168
21:19 Блог Харлан стала прототипом ляльки Барбі 210
21:14 Теніс Бондаренко програла у другому колі турніру у Мексиці 222
21:01 Футбол На єдине вакантне місце у ТОП-6 УПЛ залишилося два претенденти 701
20:50 Футбол Шахтар знищив Дніпро-1 у 21 турі УПЛ 349
20:42 Футбол Зоря - Львів 2:0. Огляд матчу 290
20:34 Інше Олімпійський чемпіон став міністром молоді та спорту України 1983 1
20:25 Футбол Динамо Мілевського переграло Шахтар Вернидуба у Суперкубку Білорусі 407
20:08 Хокей У зв'язку з поширенням коронавірусу можуть скоротити Чемпіонат світу-2020 379
19:52 Футбол Мілевський у складі Динамо отримав червону картку у матчі Суперкубка Білорусі 505
19:46 Блог Епічний фейл в УПЛ. Дердо придумав фол і жовту картку у матчі Маріуполь - Ворскла 623
19:44 Футбол Воротар Львова Сарнавський взяв два пенальті у матчі із Зорею 763
19:40 Футбол Циганик: Реброва не розглядали як нового головного тренера Шахтаря 450
19:24 Футбол Зоря - Львів 2:0. Відео голів 488
19:08 Бокс Ф'юрі готовий завершити кар'єру після бою з Джошуа 603
18:59 Блог Секреты от победителей лотереи 179
18:51 Футбол Зоря переграла Львів у 21 турі УПЛ 272
18:51 Футбол Десна на виїзді перемогла Олімпік у 21 турі УПЛ 345
18:50 Блог Наша збірна. Як Коноплянка загнав Зінченка під стіл 390
18:40 Футбол Барселона може купити Неймара за €180 мільйонів 552

Олександрія на виїзді розгромила Карпати у 21 турі УПЛ

Сьогодні 21:20 168 0
Львівська команда зазнала нищівної домашньої поразки
Олександрія на виїзді розгромила Карпати у 21 турі УПЛ
#Карпати, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

У матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги львівські Карпати приймали ФК Олександрія.

У першому таймі матчу захисник господарів порушив правила проти Бабогло і було призначено пенальті, яке реалізував Третьяков. У другому таймі Третьяков подвоїв рахунок. На 73-ій хвилині Сітало довів рахунок до розгромного. А на 89-ій хвилині матчу відзначився Банада.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
21 тур, 4 березня

Карпати - Олександрія 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Третьяков (пен), 0:2 - 58 Третьяков, 0:3 - 73 Сітало, 0:4 - 89 Банада

Карпати: Антон Каніболоцький, Дмитро Кльоц (Олексій Хахльов 63), Матар Дійе, Артем Козак (Хішам Лейоус 46), Владислав Дубінчак, Єгор Назарина, Андро Гіоргадзе, Тім Халл, Марвін Мартінс, Ростислав Лях, Остап Притула

ФК Олександрія: Юрій Паньків, Владислав Бабогло, Максим Третьяков, Денис Мірошниченко, Валерій Лучкевич, Артем Сітало, Дмитро Гречишкін (Артем Гордієнко 85), Євген Банада, Роман Вантух (Тимур Стецьков 76), Богдан Мишенко (Олексій Довгий 74), Каспарс Дубра

Попередження: Артем Козак 14, Тім Халл 31, Єгор Назарина 59 - Денис Мірошниченко 50, Олексій Довгий 90+1.

Нагадаємо, VAR не працюватиме на матчі Олександрія – Динамо.

Коментарі ()