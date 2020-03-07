 Эстафета 4х6. Женщины. Нове Место смотреть онлайн 7.03.2020 Кубок Мира | Біатлон | Champion.com.ua
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Жіноча естафета 4х6 в Нове Место: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 02:44 106 0
Жіноча естафета 4х6 в Нове Место: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Жіночою естафетою 4х6 км продовжиться 7-й етап Кубку світу в Нове Место.

Гонка відбудеться у суботу, 7 березня. Початок о 15:00 за київським часом.

Пряма трансляція на UA: Перший.

Також онлайн естафету 4х6 км у жінок в Нове Место наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку.

Напередодні тренери збірної України назвали склад на жіночу естафету на 7 етапі Кубку світу. Нагадаємо, найкращою з українок у спринтерській гонці в Чехії стала Валя Семеренко. Також повідомлялося, що до мас-старту потрапило 2 українки.

 

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