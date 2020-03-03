 Динамо Київ - Колос: дивитися онлайн 3.03.2020 LIVE трансляція УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Колос: онлайн-трансляція матчу 21 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 00:01 568 0
Динамо - Колос: онлайн-трансляція матчу 21 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в 21 турі української Прем'єр-ліги вдома зіграє проти Колоса з Ковалівки.

Матч відбудеться у вівторок, 3 березня, на НСК Олімпійському в Києві.

Початок о 19:30.

Пряма трансляція матчу на телеканалі 2+2.

Також онлайн матч УПЛ Динамо Київ - Колос Ковалівка наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Динамо, після ганебної поразки в 20 турі від Дніпро-1 (3:1), опустилося на 3 сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України. У киян - 39 очок. Луганська Зоря здобула мінімальну перемогу над Олімпіком (1:0) і з 40 очками знаходиться на 2 місці. У матчі першого кола, який завершився зі присмаком скандалу, кияни розгромили Колос - 0:4.

Колос у 20 турі вирвав перемогу в Карпат (2:1). Команда з Ковалівки має у своєму активі 26 очок і посідає 6 сходинку в чемпіонаті.

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