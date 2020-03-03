Жеребкування Ліги Націй: онлайн-трансляція з Амстердама. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 березня, у конференц-центрі Beurs van Berlage в Амстердамі відбудеться жеребкування групового етапу Ліги Націй.

Збірна України зіграє в елітному дивізіоні А. Склад учасників, розклади перед жеребкуванням і формат турніру ТУТ.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Початок жеребкування о 19:00 за київським часом.

Також онлайн жеребкування Ліги Націй наживо дивіться на нашому сайті.

Нагадаємо, Збірна України в першій Лізі Націй впевнено виграла дивізіон B та пробилися до когорти найсильніших команд Європи.