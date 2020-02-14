Астон Вілла - Тоттенгем: онлайн-трансляція матчу 26 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем зіграє в гостях з Астон Віллою у 26 турі англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в неділю, 16 лютого, на стадіоні Вілла Парк.

Початок о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч АПЛ Астон Вілла - Тоттенгем наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Тоттенгем набрав у 25 матчах 37 очок і посідає 8 сходинку в чемпіонаті АПЛ. Астон Вілла на 17 сходинці, маючи 25 очок. У першому колі Хотспур здобули впевнену перемогу - 3:1.

У 25 турі шпори виграли в Манчестер Сіті (2:0), а Астон Вілла програла в гостях Борнмуту (2:1).