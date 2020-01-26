Транмер - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Кубку Англії. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед у матчі 1/16 фіналу Кубку Англії зіграє в гостях з представником Першої ліги Транмером.

Матч відбудеться сьогодні, 26 січня, на стадіоні Прентон Парк у Беркендгеді .

Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч Кубку Англії Транмер - Манчестер Юнайтед наживо дивіться на нашому сайті.

За регламентом, у разі нічиєї відбудеться перегравання на полі Юнайтед. Нагадаємо, в 1/32 фіналу манкуніанці в матчі-перегравання здолали Вулвергеммтон - 0:1 (перший матч - 0:0), а Транмер, також у другому матчі пройшов Вотфорд - 1:2 (перший матч 3:3).