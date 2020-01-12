Рома - Ювентус: онлайн-трансляція матчу 19 туру Серії А. LIVE

 Рома - Ювентус смотреть онлайн матч 11.01.2020 Сериа А - трансляция | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Феєрія Маліновського: асист, удар в штангу та зароблений пенальті
Сьогодні 07:54 1670
Лунін у серії пенальті виводить Вальядолід в 1/16 Кубку Короля
Сьогодні 08:23 3008
Кубок світу. Чоловіки. Мас-старт 15 км. Онлайн-трансляція LIVE
Сьогодні 07:09 1628
Суперкубок Іспанії. Реал - Атлетіко: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 06:53 588
Кубок світу. Жінки. Мас-старт 12,5 км. Жінки. Онлайн-трансляція LIVE
Сьогодні 06:53 1857
Німецького футболіста з'їли акули. Йому був усього 21...
Вчора 17:02 2466
Русин: Хочу стати лідером Динамо
Вчора 15:57 1254
Вукоєвич очолив молодіжну збірну Хорватії
Вчора 15:45 880
Футболіст Шахтаря взяв участь у російському You Tube-шоу
Вчора 14:48 1675
Збірна України фінішувала шостою у жіночій естафеті на Кубку світу
Вчора 14:17 1404 1
Блоги
Ретро дня. Паненка Мілевського на чемпіонаті світу 2006
Ретро дня. Паненка Мілевського на чемпіонаті світу 2006 Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:02 93
Почекай, ми ще до вас у Мінськ приїдемо, клоун бля. Легендарне інтерв'ю Мілевського
Почекай, ми ще до вас у Мінськ приїдемо, клоун бля. Легендарне інтерв'ю Мілевського Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:34 375
Феєрія Маліновського: асист, удар в штангу та зароблений пенальті
Феєрія Маліновського: асист, удар в штангу та зароблений пенальті Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:54 1640
Ганебний фол Обамеянга, від якого стає моторошно
Ганебний фол Обамеянга, від якого стає моторошно Андрій Твердохліб
Вчора 16:49 1587
Футболіст Шахтаря взяв участь у російському You Tube-шоу
Футболіст Шахтаря взяв участь у російському You Tube-шоу Андрій Твердохліб
Вчора 14:48 1675
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:25 Боротьба Екс-тренер збірної України виграв суд в Асоціації спортивної боротьби 42
10:10 Футбол Челсі - Бернлі 3:0. Огляд матчу 138
10:02 Блог Ретро дня. Паненка Мілевського на чемпіонаті світу 2006 102
09:55 Теніс Козлова виграла фінал кваліфікації турніру у Гобарті 139
09:40 Хокей Колумбус розгромив Вегас, Монреаль вирвав перемогу в Оттави. Результати матчів НХЛ 87
09:34 Блог Почекай, ми ще до вас у Мінськ приїдемо, клоун бля. Легендарне інтерв'ю Мілевського 403
09:24 Футбол Інтер - Аталанта 1:1. Огляд матчу 311
09:11 Баскетбол Детройт із Михайлюком програв Чикаго, Бостон знищив Новий Орлеан. Результати матчів НБА 161
08:23 Футбол Лунін у серії пенальті виводить Вальядолід в 1/16 Кубку Короля 3008
08:00 Пряма трансляція Рома - Ювентус: онлайн-трансляція матчу 19 туру Серії А. LIVE 485
07:54 Блог Феєрія Маліновського: асист, удар в штангу та зароблений пенальті 1670
07:19 Футбол Тоттенгем - Ліверпуль 0:1: огляд матчу 203
07:09 Пряма трансляція Кубок світу. Чоловіки. Мас-старт 15 км. Онлайн-трансляція LIVE 1628
06:53 Пряма трансляція Суперкубок Іспанії. Реал - Атлетіко: онлайн-трансляція. LIVE 588
06:53 Пряма трансляція Кубок світу. Жінки. Мас-старт 12,5 км. Жінки. Онлайн-трансляція LIVE 1857
11 Січня 2020
23:54 Футбол Інтер і Аталанта розписали нічию у 19 турі Серії А 452
23:47 Футбол Лунін пропустив дивний гол у Кубку Іспанії 1759
23:36 Футбол Манчестер Юнайтед - Норвіч 4:0. Огляд матчу 231
23:25 Футбол Тоттенгем - Ліверпуль 0:1. Огляд матчу 224
23:01 Футбол Бабель повернувся у Аякс 300
22:44 Хокей Крижані Вовки - Кременчук 2:12. Огляд матчу 265
22:30 Боротьба Український борець побився на турнірі в Туреччині 549
22:12 Хокей Донбас – Динамо 14:1. Огляд матчу 244
22:06 Біатлон Підручний, Прима та Підгрушна стартуватимуть у мас-старті 420
21:44 Футбол Інтер - Аталанта: Маліновський не потрапив у стартовий склад 344

Рома - Ювентус: онлайн-трансляція матчу 19 туру Серії А. LIVE

Сьогодні 08:00 485 0
Рома - Ювентус: онлайн-трансляція матчу 19 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Рома в 19 турі італійської Серії А прийматиме Ювентус.

Матч відбудеться 12 січня, на Стадіо Олімпіко в Римі.

Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалія на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч чемпіонату Італії Рома Рим - Ювентус Турин наживо дивіться на нашому сайті.

Ювентус ділить з Інтером 1-2 місця турнірної таблиці Серії А. У підопічних Саррі 45 очок у 18 зіграних матчах. У Роми 35 очок та 4 сходинка.

У 18 турі Рома вдома програла Торіно (0:2), а Ювентус, завдяки хет-трику Роналду, розгромив Кальярі (4:0).

Коментарі ()