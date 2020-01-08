Кубок світу. Жінки. Спринт 7,5 км. Жінки. Онлайн-трансляція LIVE

Джерело - Чемпіон.

Жіночою спринтерською гонкою на 7,5 км розпочнеться 4-й етап Кубку світу з біатлону в німецькому Обергоффі.

Гонка відбудеться 9 січня. Початок о 15:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.

Також онлайн жіночого спринту наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку.

Нагадаємо, що на етап в Обергофі до основної команди повернеться Анастасія Меркушина, яка разом з Дмитром Підручним вибороли 2 місце на Різдвяній гонці. Також з'явилася інформація, що етпа в Обергофі пропустить Дар'я Блашко.

Раніше повідомлялося, що Олена Підгрушна виграла коротку індивідуальну гонку на Кубку Австрії.