Кубок світу. Чоловіки. Мас-старт 15 км. Онлайн-трансляція LIVE

Джерело - Чемпіон.
Гонкою з масовим стартом у чоловіків завершиться 4-й етап Кубку світу в німецькому Обергофі.
Гонка відбудеться у неділю, 12 січня.
Початок о 15:30 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.
Також онлайн жіночого мас-старту 4-го етапу в Обергофі наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку.
Розклад етапу дивіться за посиланням. Нагадаємо, до основної команди на 4 етапі приєдналася Анастасія Меркушина, яка разом з Дмитром Підручним виборола 2 місце на Різдвіній гонці.