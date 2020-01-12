Кубок світу. Чоловіки. Мас-старт 15 км. Онлайн-трансляція LIVE

Джерело - Чемпіон.

Гонкою з масовим стартом у чоловіків завершиться 4-й етап Кубку світу в німецькому Обергофі.

Гонка відбудеться у неділю, 12 січня.

Початок о 15:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.

Також онлайн жіночого мас-старту 4-го етапу в Обергофі наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку.

Розклад етапу дивіться за посиланням. Нагадаємо, до основної команди на 4 етапі приєдналася Анастасія Меркушина, яка разом з Дмитром Підручним виборола 2 місце на Різдвіній гонці.