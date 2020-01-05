 Лєсніков: В Обергофі в основну команду повернеться Меркушина | Біатлон | Champion.com.ua
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Лєсніков: В Обергофі в основну команду повернеться Меркушина

Сьогодні 23:26 114 0
Наставник жіночої збірної України – про ротацію на четвертому етапі Кубка світу
Лєсніков: В Обергофі в основну команду повернеться Меркушина
#Лєсніков, #Меркушина

Джерело - sport.ua.

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина, яка два останні етапи провела на Кубку IBU, повертається в основну команду.

Про це старший тренер жіночої збірної України Валерій Лєсніков заявив UA:БІАТЛОН.

"Плануємо, що в Обергофі в основний склад повернеться Анастасія Меркушина, і ми будемо мати одну запасну біатлоністку. Якщо не буде ніяких проблем зі здоров'ям і фізичною формою у дівчат, то Підгрушна пропустить спринт, тому що в мас-старт проходить по рейтингу", - сказав Лєсніков.

Нагадаємо, четвертий етап Кубка світу в німецькому Оберхофі відбудеться з 9 по 12 січня.

Раніше, Підгрушна виграла коротку індивідуальну гонку на Кубку Австрії.

Нагадаємо,  у різдвяній гонці українці Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний стали другими.

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