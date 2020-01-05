Лєсніков: В Обергофі в основну команду повернеться Меркушина

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина, яка два останні етапи провела на Кубку IBU, повертається в основну команду.

Про це старший тренер жіночої збірної України Валерій Лєсніков заявив UA:БІАТЛОН.

"Плануємо, що в Обергофі в основний склад повернеться Анастасія Меркушина, і ми будемо мати одну запасну біатлоністку. Якщо не буде ніяких проблем зі здоров'ям і фізичною формою у дівчат, то Підгрушна пропустить спринт, тому що в мас-старт проходить по рейтингу", - сказав Лєсніков.