Лєсніков: В Обергофі в основну команду повернеться Меркушина

Джерело - sport.ua.
Українська біатлоністка Анастасія Меркушина, яка два останні етапи провела на Кубку IBU, повертається в основну команду.
Про це старший тренер жіночої збірної України Валерій Лєсніков заявив UA:БІАТЛОН.
"Плануємо, що в Обергофі в основний склад повернеться Анастасія Меркушина, і ми будемо мати одну запасну біатлоністку. Якщо не буде ніяких проблем зі здоров'ям і фізичною формою у дівчат, то Підгрушна пропустить спринт, тому що в мас-старт проходить по рейтингу", - сказав Лєсніков.
Нагадаємо, четвертий етап Кубка світу в німецькому Оберхофі відбудеться з 9 по 12 січня.
Раніше, Підгрушна виграла коротку індивідуальну гонку на Кубку Австрії.
Нагадаємо, у різдвяній гонці українці Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний стали другими.