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Українці стали срібними призерами Різдвяної гонки

Сьогодні 20:39 644 0
Україна посіла 2-е місце, Росія фінішувала останньою
Українці стали срібними призерами Різдвяної гонки
#Підручний, #Меркушина

Джерело - Чемпіон.

У Ґельзенкірхені на стадіоні Фелтінс-Арена відбулася Різдвяна гонка.

Участь у ній брали 10 пар. Серед яких українці Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний. Гонка складалася з двох частин - мас-старту і гонки переслідування. На підсумками мас-старту Україна посіла третє місце

На другу частину World Team Challenge, гонку переслідування, команди виходили з відставанням із мас-старту, що поділене було вдвічі. 

На першому етапі Меркушина відпрацювала чисто  - піднялися на третє місце. А от Підручний одного разу промахнувся на другому етапі і естафету передавав вже четвертим. Далі Меркушина припустилася одного промаху і українці опустилися на восьме місце з відставанням 26,7 секунди від лідера. Далі Анастасія і Дмитро відпрацювали чисто і підняли Україну на 4-е місце. На останньому етапі Підручний на вогневому рубежі відпрацював без промахів. У підсумку українці фінішували на 2-му місці.

Перше місце на змаганнях посіла двійка Ветле Шостад Крістіансен/Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія).

Різдвяна гонка (World Team Challenge)
Німеччина, 28 грудня

1.  Ветле Шостад Крістіансен/Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія)  32:40,9

2.  Анастасія Меркушина / Дмитро Підручний (Україна)  +25,7

3.  Анаїс Бескон / Антонін Гігонна (Франція)  +32,5

4.  Лаура Дальмайер / Філіпп Наврат (Німеччина 1)  +33,1

5.  Доротея Вірер / Лукас Гофер (Італія)  +1:03,4

6.  Ліза-Тереза Гаузер / Фелікс Ляйтнер (Австрія)  +1:03,9

7.  Лена Хеккі / Беньямін Вегер (Швейцарія)  +1:04,3

8.   Маркета Давідова / Міхал Крчмарж (Чехія)  +1:10,5

9.  Деніз Геррманн / Бенедикт Долль (Німеччина 2)  +1:48,2

10.  Катерина Юрлова-Перхт / Матвій Єлісєєв  +2:50,1

Раніше, сестри Семеренко і Джима не виступлять на окремих етапах Кубка світу.

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