Українці стали срібними призерами Різдвяної гонки

Україна посіла 2-е місце, Росія фінішувала останньою

Джерело - Чемпіон.

У Ґельзенкірхені на стадіоні Фелтінс-Арена відбулася Різдвяна гонка.

Участь у ній брали 10 пар. Серед яких українці Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний. Гонка складалася з двох частин - мас-старту і гонки переслідування. На підсумками мас-старту Україна посіла третє місце.

На другу частину World Team Challenge, гонку переслідування, команди виходили з відставанням із мас-старту, що поділене було вдвічі.

На першому етапі Меркушина відпрацювала чисто - піднялися на третє місце. А от Підручний одного разу промахнувся на другому етапі і естафету передавав вже четвертим. Далі Меркушина припустилася одного промаху і українці опустилися на восьме місце з відставанням 26,7 секунди від лідера. Далі Анастасія і Дмитро відпрацювали чисто і підняли Україну на 4-е місце. На останньому етапі Підручний на вогневому рубежі відпрацював без промахів. У підсумку українці фінішували на 2-му місці.

Перше місце на змаганнях посіла двійка Ветле Шостад Крістіансен/Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія).

Різдвяна гонка (World Team Challenge)

Німеччина, 28 грудня

1. Ветле Шостад Крістіансен/Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія) 32:40,9

2. Анастасія Меркушина / Дмитро Підручний (Україна) +25,7

3. Анаїс Бескон / Антонін Гігонна (Франція) +32,5

4. Лаура Дальмайер / Філіпп Наврат (Німеччина 1) +33,1

5. Доротея Вірер / Лукас Гофер (Італія) +1:03,4

6. Ліза-Тереза Гаузер / Фелікс Ляйтнер (Австрія) +1:03,9

7. Лена Хеккі / Беньямін Вегер (Швейцарія) +1:04,3

8. Маркета Давідова / Міхал Крчмарж (Чехія) +1:10,5

9. Деніз Геррманн / Бенедикт Долль (Німеччина 2) +1:48,2

10. Катерина Юрлова-Перхт / Матвій Єлісєєв +2:50,1

Раніше, сестри Семеренко і Джима не виступлять на окремих етапах Кубка світу.