 Реал Мадрид - Атлетико Мадрид смотреть онлайн Суперкубок Испании 12.01.2020 | Футбол | Champion.com.ua
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Суперкубок Іспанії. Реал - Атлетіко: онлайн-трансляція. LIVE

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Суперкубок Іспанії. Реал - Атлетіко: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У фіналі Суперкубку Іспанії Реал зіграє проти Атлетіко.

Матч відбудеться у неділю, 12 січня, на стадіоні King Abdullah Sports City в Джидді (Саудівська Аравія).

Початок о 20:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.

Також онлайн матч Суперкубу Іспанії Реал Мадрид - Атлетіко Мадрид наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.

У півфінальних поєдинках Реал, завдяки шедевральним голам Крооса та Модрича переміг Валенсію (1:3), а Атлетіко здобув вольову перемогу над Барселоною (2:3).

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