Кубок світу. Чоловіки. Спринт 10 км. Онлайн-трансляція LIVE

Джерело - Чемпіон.
Чоловічою спринтерською гонкою на 10 км продовжиться 4-й етап Кубку світу з біатлону в німецькому Обергоффі.
Гонка відбудеться 10 січня. Початок о 15:30 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.
Також онлайн жіночого спринту наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку.
Нагадаємо, що етап в Обергофі через народження сина пропустить лідер нашої команди Дмитро Підручний, який разом з Анастасією Меркушиною виборов 2 місце на Різдвяній гонці.
Раніше повідомлялося, що Олена Підгрушна виграла коротку індивідуальну гонку на Кубку Австрії.