Українська біатлоністка Дар'я Блашко пропустить гонки четвертого етапу Кубка світу в німецькому Обергофі.

Про це розповів тренер жіночої збірної України Валерій Лєсніков.

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"Дар’я Блашко пропустить спринтерську гонку на етапі в Обергофі. Вона не дуже добре почувалася на зборі в австрійському Гохфільцені. Були проблеми з горлом, турбував нежить. Нічого серйозного, але краще поберегти спортсменку. Тож у нашому розпорядженні буде п’ять біатлоністок", - розповів Лєсніков.