Підгрушна виграла коротку індивідуальну гонку на Кубку Австрії

Джерело - biathlon.com.ua.
Сьогодні, 4 січня, у Гохфільцені відбулася індивідуальна гонка на Кубку Австрії.
Переможницею жіночої суперкороткої індивідуальної гонки (5 кіл по 1 км кожне, зі штрафом 15 секунд за промах) стала капітан збірної України Олена Підгрушна. Українка вразила всі мішені на чотирьох вогневих рубежах та обійшла представниць збірної Австрії Катарину Іннерхофер і Дуню Здуч на 5 і 16 секунд відповідно.
Валя і Віта Семеренко посіли 9 та 10 місце відповідно.
Дар’я Блашко і Юлія Джима не вийшли на старт через невелике нездужання.
Кубок Австрії
Індивідуальна гонка. Жінки
04 січня
1. Олена Підгрушна (0+0+0+0) 14:10,1
2. Катарина Іннерхофер (1+0+1+1) +5,5
3. Дуня Здуч (0+1+1+0) +15,9
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9. Валя Семеренко (0+1+0+1) +1:02,2
10. Віта Семеренко (1+2+0+1) +1:04,7
DNS Дар'я Блашко
DNS Юлія Джима
Нагадаємо, у різдвяній гонці українці Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний стали другими.