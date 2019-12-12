Лудогорець - Ференцварош: онлайн-трансляція 6 туру Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Угорський Ференцварош нашого Сергія Реброва у 6 турі зіграє вирішальну гру групи H Ліги Європи проти болгарського Лудогореця.

Матч відбудеться 12 грудня, на Лудогорець Арені.

Початок о 22:00 за київським часом.

Дивіться онлайн матч Лудогорець - Ференцварош на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Болгарський та угорський клуби ведуть боротьбу за другу путівку в плей-оф ЛЄ. Наразі підопічні Реброва посідають 3 сходинку, маючи 6 очок і відстаючи від болгар на 1 пункт. Тож перемога Ференцвароша виведе чемпіона Угорщини в 1/16 фіналу турніру.

У першому матчі цих команд Ференцварош удома зазнав ніщивної поразки - 0:3.