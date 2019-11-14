Португалія - Литва: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна Португалії прийматиме збірну Литву в матчі групи B кваліфікаційного раунду Евро 2020/

Матч суперників збірної України по групі B відбудеться 14 листопада, на Ештадіу Алгарве у місті Фару.

Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку Португалія - Литва онлайн на нашому сайті.

Нагадаємо, збірна України достроково виграла боротьбу в групі B і пробилася на чемпіонат Європи. Другу путівку розіграють португальці та серби. Команда з Піреней після 6 матчів має 11 очок, а балканці в 6 турах здобули 10 очок.