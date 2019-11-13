Україна - Естонія: онлайн-трансляція матчу. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Збірна України зіграє проти збірної Естонії у міжнародній товариській грі.
Матч відбудеться 14 листопада, у Запоріжжі на Славутич Арені.
Початок о 19:00.
Пряма трансляція на телеканалах Україна та Футбол 1.
Дивіться також онлайн матч Збірна України - збірна Естонії на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.
Нагадаємо, після перемоги над Португалією (2:1) підопічні Шевченка дострового виграли групу B кваліфікації Євро 2020 та пробилися у фінальний раунд чемпіонату Європи.