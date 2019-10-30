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Світоліна - Халеп: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE

Сьогодні 01:38 3026 0
Відеотрансляція матчу 2 туру фіналу WTA
Світоліна - Халеп: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна зіграє проти Симони Халеп в 2 турі Підсумкового турніру -  2019 WTA Finals Shenzhen.

Гра відбудеться 30 жовтня. Орієнтовний час - не раніше 12:30 за Києвом.

Дивіться пряму трансляцію матчу Еліна Світоліна - Симона Халеп онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за 15 хвилин до початку протистояння.

Тенісистки зустрічалися 8 разів, як і у випадку з Плішковою, рахунок 4:4. Щоправда, 2 останні зустрічі виграла румунка.

У матчі 1 туру Світоліна впевнено перемогла Плішкову у двох сетах, влаштувавши справжній трилер у першій партії.

Нагадаємо, у Червоній групі Наомі Осака перемогла Петру Квітову, а Ешлі Барті розгромила Белінду Бенчич.

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