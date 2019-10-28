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Світоліна на фантастичному тай-брейку виграла 1 сет у Плішкової

Сьогодні 13:47 1327 0
Світоліна на фантастичному тай-брейку виграла 1 сет у Плішкової

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна вирвала перемогу в Кароліни Плішкової у 1 сеті Підсумкового турніру - WTA Finals Shenzhen.

Українка зуміла дотиснути чешку на тай-брейку - 14:12.

Сет тривав 1 годину та 9 хвилин.

Еліна невдало розпочала й партію, віддавши сою подачу суперниці, проте швидко змогла зробити зворотній брейк. Далі тенісистки брали свою подачу й затягнули гру до тай-брейку. Світоліна у вирішальному геймі майже увесь час була попереду, але довго не могла дотиснути Плішкова. Проте з сьомої спроби Еліна реалізувала сет-бол і виграла партію.

Плішкова в 1 сеті зробила 4 ейси та 5 подвійних помилок, у Світоліної - 0/0.

Світоліна реалізувала 1 брейк-пойнт з 5, у Плішкової 1/1.

Пряма трансляція Світоліна - Плішкова

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