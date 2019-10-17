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Гвоздик - Бетербієв: онлайн-трансляція бою за титули WBC і IBF. LIVE

Сьогодні 13:56 220 0
Гвоздик - Бетербієв: онлайн-трансляція бою за титули WBC і IBF. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) у ніч з 18 на 19 жовтня проведе бій проти росіянина Артура Бетербієва (14-0, 14 КО). На кону стоятимуть пояси WBC і IBF. 

Бій відбудеться 19 жовтня, у Філадельфії.

Орієнтовний початок не раніше 5:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Інтер.

Також пряма трансляція поєдинку Олександр Гвоздик - Артур Бетербієв онлайн буде доступна на нашому сайті.

Напередодні боксери провели фінальну дуель поглядів, а українець заявив, що хоче стати абсолютним чемпіоном світу.

Цікаво, боксери зустрічалися між собою в любителях. 15 квітня 2009 року Бетербієв переміг Гвоздика технічним нокаутом. Лікарі не змогли зупнити кровотечу в Олександра.

Раніше повідомлялося, що помер боксер, який бився в андеркарті бою Усика.

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