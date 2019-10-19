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Гвоздик - Бетербієв: ОНЛАЙН

Сьогодні 06:00 2135 0
Гвоздик - Бетербієв: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Зовсім скоро відбудеться поєдинок Олександра Гвоздика.

Одноголосним рішенням Абдукахоров переміг. Рахунок записок: 99:91, 97:93, 98:92.

Бій завершено. Травма отримана не в результаті двобою. Відбувається підрахунок записок на момент зупинки поєдинку.

В останньому раунді раунді поєдинку андеркарту Коллазо упав і не зміг відразу підвестися. Глибоке розсічення в нього.

Боєць UFC Дастін Пор'є також не пропускає наш івент.

Тайсон Ф'юрі присутній на сьогоднішньому шоу.

Тим часом Гвоздику тейпують руки преде боєм.

 
 
 
 
 
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Getting ready, wrapping @alex_gvozdyk @toprank #gvozdykbeterviev #klimasmanagemet

A post shared by Egis Klimas (@klimasmanagement) on

Зараз відбудеться останній поєдинок андеркарту, а далі ми побачимо двобій Гвоздик - Бетербієв.

Сьогодні у Олександра Гвоздика буде потужна підтримка.

Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) у ніч з 18 на 19 жовтня проведе бій проти росіянина Артура Бетербієва (14-0, 14 КО). На кону стоятимуть пояси WBC і IBF. 

Бій відбудеться 19 жовтня.

Орієнтовний початок не раніше 5:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Інтер.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію бою, починаючи з 4:45.

Також пряма трансляція поєдинку Олександр Гвоздик - Артур Бетербієв онлайн буде доступна на нашому сайті.

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