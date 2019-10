Гвоздик - Бетербієв: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Зовсім скоро відбудеться поєдинок Олександра Гвоздика.

Одноголосним рішенням Абдукахоров переміг. Рахунок записок: 99:91, 97:93, 98:92.

#PhotoOfTheFight ➡️ Unbeaten Welterweight Kudratillo Abdukakhorov earns an impressive Technical Decision victory over rugged vet Luis Collazo, after a cut to Collazo stopped the fight late. #BeterbievNail pic.twitter.com/6OCkjg51cn — Top Rank Boxing (@trboxing) October 19, 2019

Бій завершено. Травма отримана не в результаті двобою. Відбувається підрахунок записок на момент зупинки поєдинку.

В останньому раунді раунді поєдинку андеркарту Коллазо упав і не зміг відразу підвестися. Глибоке розсічення в нього.

Боєць UFC Дастін Пор'є також не пропускає наш івент.

Тайсон Ф'юрі присутній на сьогоднішньому шоу.

Тим часом Гвоздику тейпують руки преде боєм.

View this post on Instagram Getting ready, wrapping @alex_gvozdyk @toprank #gvozdykbeterviev #klimasmanagemet A post shared by Egis Klimas (@klimasmanagement) on Oct 18, 2019 at 6:40pm PDT

Зараз відбудеться останній поєдинок андеркарту, а далі ми побачимо двобій Гвоздик - Бетербієв.

Сьогодні у Олександра Гвоздика буде потужна підтримка.

Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) у ніч з 18 на 19 жовтня проведе бій проти росіянина Артура Бетербієва (14-0, 14 КО). На кону стоятимуть пояси WBC і IBF.

Бій відбудеться 19 жовтня.

Орієнтовний початок не раніше 5:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Інтер.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію бою, починаючи з 4:45.

Також пряма трансляція поєдинку Олександр Гвоздик - Артур Бетербієв онлайн буде доступна на нашому сайті.