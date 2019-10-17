Український чемпіон WBC Олександром Гвоздиком (17-0, 14 КО) хоче стати найкращим боксером світу у навівважкій вазі.

Про це розповів сам боксер.

"Мої завдання? Хочу стати абсолютним чемпіоном. І хочу битися з кращими з кращих, тобто з тими, з ким хочуть мене бачити в рингу вболівальники. А з цим часто проблеми. Не хочу загадувати наперед. У майбутньому все можливо, але поки що мене чекає бій з Бетербієвим. А далі можливо все, навіть зміна дивізіону. Але зараз мені точно не до цього", - відзначив Гвоздик.