Джерело - vringe.com.
Український чемпіон WBC Олександром Гвоздиком (17-0, 14 КО) хоче стати найкращим боксером світу у навівважкій вазі.
Про це розповів сам боксер.
"Мої завдання? Хочу стати абсолютним чемпіоном. І хочу битися з кращими з кращих, тобто з тими, з ким хочуть мене бачити в рингу вболівальники. А з цим часто проблеми. Не хочу загадувати наперед. У майбутньому все можливо, але поки що мене чекає бій з Бетербієвим. А далі можливо все, навіть зміна дивізіону. Але зараз мені точно не до цього", - відзначив Гвоздик.
Нагадаємо, Усик підтримає Гвоздика під час бою з Бетербієвим.
Також, Гвоздик та Бетербієв провели фінальну дуель поглядів.