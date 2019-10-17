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Може Шевченко навчить українських тренерів не виглядати як жлоби, - Несенюк

Сьогодні 17:44 Андрій Твердохліб 499 0
Може Шевченко навчить українських тренерів не виглядати як жлоби, - Несенюк

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поважає вболівальників, як ніхто до нього.

Про це написав відомий журналіст Микола Несенюк.

"Традиційно утримаюсь від оцінки тренерських здібностей Андрія Шевченка. Час покаже

Я про інше, про те, що у поведінці усіх без винятку наших тренерів у кого більше, у кого менше, проглядає "совок". Одразу видно, що кожен з них залюбки послав би усіх подалі, але вимушений давати інтерв’ю, щось там пояснювати тим, хто ніде не грав і нічого не розуміє у футболі.

Шевченко інший. Не знаю, як всередині себе, а зовні він жодного разу не дав приводу для критики. Завжди коректний, чемний, позитивний. Акуратний і доглянутий. Ну і головне – піджак! Андрій на лаві запасних завжди вдягнутий із бездоганним смаком та за останньою модою. Це вам не його попередники у "треніках" замість брюк. Звісно, жодного офіційного дресс-коду для тренерів немає – можна хоч у трусах на лаві сидіти. І Шевченко міг би вийти на гру у спортивному костюмі – виглядав би все одно елегантно – фігура дозволяє. Але він завжди у піджаку!

Коли людина приходить до вас вдягнута у найкращий костюм, це означає, що людина вас поважає. Тож коли тренер приходить на стадіон вбраний як на раут до президента, значить він поважає усіх, хто прийшов на футбол або дивиться цей футбол по телевізору. І це дає йому сто очок наперед. Навіть коли все закінчиться не дуже добре, враження буде позитивним.

Гадаю, що немає в Україні тренера, який би не міг собі купити пристойний костюм. То може Шевченко навчить наших вітчизняних коучів аби ті не виглядали на лаві як жлоби", - зауважив Несенюк.

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