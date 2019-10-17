Помер боксер, який бився в андеркарті бою Усика

Боксер не зміг прийти до тями

Джерело - CNN.

У США помер боксер Патрік Дей, який після бою перебував у комі.

Про це повідомляє CNN.

Причиною смерті стала травма мозку, яку спортсмен отримав після нокауту.

В андеркарті бою Усик – Візерспун американський боксер Патрік Дей (17-4-1, 6 КО) був відправлений у глибокий нокаут у бою проти Чарльза Конвелла (11-0, 8 КО). Його забрали з рингу на ношах в несвідомому стані.

Боксера доставили у лікарню в кисневій масці, де йому провели операцію на головному мозку. Після нокауту він так і не приходив до тями.

Дею було лише 27 років.

Нагадаємо, боєць ММА помер після турніру у Чечні.