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Дерев'янченко - Головкін: онлайн-трансляція бою за титул IBF. LIVE

Сьогодні 06:43 9528 0
Дерев'янченко - Головкін: онлайн-трансляція бою за титул IBF. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Українець Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) проведе бій проти легендарного Генадія Головченка (39-1-1, 35 КО) за вакантний титул IBF у середній вазі (72,6 кг).

Бій відбудеться на знаменитому Madison Square Garden у Нью-Йорку в ніч з 5 на 6 жовтня.

Орієнтовний початок бою 6:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі XSPORT.

Також дивитися онлайн чемпіонського бою Дерев'янченко - Головкін онлайн можна на нашому сайті.

Зазначимо, що Чемпіон проведе для вас текстову онлайн трансляцію бою, орієнтовний початок 5:00.

Дерев'янченко в останньому бої, який відбувся 28 жовтня 2018 року, програв роздільним рішенням суддів американцю Джейкобсу (35-3, 29 КО), проте знову отримав шанс вибороти титул. Також на кону стоятиме, і менш значимий, пояс IBO.

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