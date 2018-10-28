Дерев’янченко програв у чемпіонському бою Джейкобсу

Українець Сергій Дерев’янченко програв американцю Деніелу Джейкобсу роздільним рішенням суддів у бою за титул чемпіона світу IBF.

Про це повідомляє Sportarena.

У першому раунді Джейкобс відправив Дерев'янченко в нокдаун, що визначило подальший хід бою. Українець повільно розпочав бій, програвши супернику першу половину поєдинку.

Лише у вирішальних раундах Дерев'янченко почав більш активно атакувати, намагаючись врятувати ситуацію. Українець розумів, що йому потрібен нокаут, інакше судді віддадуть перевагу супернику. Але Джейкобс добре захищався, у нього вистачило сил на кінцівку, при цьому американець дуже добре контратакував.

Джейкобс виграв роздільним рішенням суддів - 113: 114, 115: 112, 115: 112, та став чемпіоном світу IBF у середній вазі. Дерев'янченко програв перший бій у професійній кар'єрі.

Нагадаємо, букмекери вважали Дерев’янченка аутсайдером чемпіонського бою.

Перед поєдинком Дерев’янченко та Джейкобс влаштували традиційну дуель поглядів.

Джерело - Sportarena.