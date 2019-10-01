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Аталанта - Шахтар: онлайн-трансляція 2 туру Ліги чемпіонів. LIVE

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Аталанта - Шахтар: онлайн-трансляція 2 туру Ліги чемпіонів. LIVE
#Шахтар, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у 2 турі групи С Ліги чемпіонів зіграє виїзну гру проти Аталанти.

Гра відбудеться у вівторок, 1 жовтня, на стадіо Джузеппе Меацца у Мілані.

Початок о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Аталанта - Шахтар в прямому ефірі буде доступний в сервісі Olltv на нашому сайті. Родзинкою матчу може стати участь у грі хавбека Аталанти Руслана Маліновського, яки йє вихованцем донецького клуба.

У 1 турі гірники вдома зазнали болючої поразки від Манчестер Сіті, а Аталанта, досить несподівано, була розгромлена в Загребі місцевим Динамо.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Ворсклу в останньому турі УПЛ, а клуб із Бергамо познущався в Серії А над Сассуоло.

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