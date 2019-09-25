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Збірна України програла Сербії у неймовірному чвертьфіналі чемпіонату Європи
Вчора 23:50 404
Чемпіонат світу з Легкої атлетики - 2019: календар, розклад, результати - онлайн
Вчора 15:16 489
Ястремська у драматичному матчі перемогла американку
Вчора 11:56 1135
Світоліна розібралася із екс-першою ракеткою світу
Вчора 11:46 1791
Жіноча збірна України з боксу відмовилась їхати на чемпіонат світу у Росію
23.09.2019 14:31 1673
Домінування українців і 4 чемпіонські пояси. У Києві відбувся грандіозний турнір WWFC 15
23.09.2019 14:17 511
Стаховський втратив позицію у рейтингу ATP
23.09.2019 10:49 1809
Рейтинг WTA: Костюк піднялася одразу на 33 сходинки, Ястремська встановила черговий рекорд
23.09.2019 09:10 12455
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
23.09.2019 07:46 32226
Козлова - Ріск: онлайн-трансляція 1 кола в Ухані
23.09.2019 05:55 951
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Відео дня. Феноменальний гол захисника Вест Гема у ворота Манчестер Юнайтед
Відео дня. Феноменальний гол захисника Вест Гема у ворота Манчестер Юнайтед Андрій Твердохліб
23.09.2019 06:49 3437
Головне, що твої діти схожі на дружину, а не на тебе. Ярмоленка дотепно потролили партнери по команді
Головне, що твої діти схожі на дружину, а не на тебе. Ярмоленка дотепно потролили партнери по команді Андрій Твердохліб
23.09.2019 06:09 2129
Феномен. Легендарний Роналдо святкує 43-річчя
Феномен. Легендарний Роналдо святкує 43-річчя Андрій Твердохліб
22.09.2019 20:17 1200
Вест Гем - Манчестер Юнайтед 2:0: огляд матчу
Вест Гем - Манчестер Юнайтед 2:0: огляд матчу Андрій Твердохліб
22.09.2019 18:45 1102
Динамівець Де Пена забив ефектний гол у ворота Ворскли
Динамівець Де Пена забив ефектний гол у ворота Ворскли Андрій Твердохліб
22.09.2019 18:14 2809 1
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Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 00:44 347123
Етер телеканалу Футбол 2 - чемпіонати України, Іспанії, Німеччини, Італії, Бельгії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Джерело - champion.com.ua.

Етер каналу Футбол 2 онлайн у прямому ефірі доступний за цим посиланням.

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші європейські клубні турніри: Ліга чемпіонів, Ліга Європи, іспанська Ла-Ліга, німецька Бундесліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканал Футбол 1/2.

Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно, та харизматичним Юргеном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті, з українцем Олександром Зінченком у складі.

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Із сезону 2019/20 телеканал Футбол 2 пропонує трансляції: чемпіонат Німеччини (Бундесліга), чемпіонат Іспанії (Ла Ліга), чемпіонат Франції (Ліга 1).

Після переходу Руслана Маліновского до Аталанти, вітчизняні фанати, напевне, стануть більше слідкувати за чемпіонатом Італії (Серія А). До того ж клуб із Бергамо дебютує в цьому році у Лізі Чемпіонів.

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Особливий інтерес для українських уболівальників викликає чемпіонат Бельгії, в якому за Гент грають одразу кілька футболістів збірної України: Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

Також на телеканалах Футбол 1/2 - Українська прем'єр-ліга, де родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне класико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми - Ніч Лиги чемпіонів, Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

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Перегляд телеканалу коштує 89 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 1, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD, а також матчі перерахованих вище турнірів, які не потрапляють до етеру телеканалів.