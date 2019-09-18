Камбек Атлетіко у матчі із Ювентусом, погром Реала у Парижі. Матчі 1 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 вересня, завершилась програма першого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2019/20.
Ліга чемпіонів УЄФА
1-й тур, 18 вересня
Група А
Брюгге – Галатасарай 0:0
ПСЖ – Реал 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 14 Ді Марія, 2:0 - 33 Ді Марія, 3:0 – 90 Меньє
Група В
Олімпіакос – Тоттенгем 2:2 (1:2)
Голи: 0:1 – 26 Кейн (пенальті), 0:2 – 30 Лукас, 1:2 – 44 Поденсе, 2:2 – 54 Вальбуена
Баварія - Црвена Звєзда 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 34 Коман, 2:0 – 80 Левандовські, 3:0 – 90+1 Мюллер
Група С
Шахтар - Манчестер Сіті 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 24 Марез, 0:2 – 38 Гюндоган, 0:3 - 76 Жезус
Динамо З – Аталанта 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 – 10 Леовац, 2:0 – Оршич, 3:0 – 42 Оршич, 4:0 – 68 Оршич
Група D
Атлетіко – Ювентус 2:2 (0:0)
Голи: 0:1 – 48 Куадрадо, 0:2 – 65 Матюїді, 1:2 – 70 Савіч, 2:2 – 90 Еррера
Баєр – Локомотив 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 – 16 Криховְ’як, 1:1 – 25 Хеведес (автогол), 1:2 – 37 Барінов
Раніше, Наполі переграв Ліверпуль.