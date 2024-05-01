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25.04.2024 21:39 383

Відомий склад і поєднання ланок збірної України на гру з Іспанією в Дивізіоні 1В

Сьогодні 11:03 59 0
Відомий склад і поєднання ланок збірної України на гру з Іспанією в Дивізіоні 1В
#Збірна України з хокею

Джерело - Чемпіон.

Національна збірна України оголосила склад і поєднання ланок на матч із Іспанією в межах четвертого туру чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні 1В.

Гра відбудеться 1 травня в литовському Вільнюсі на Twinsbet Arena. Початок — о 12:30 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на Суспільне Спорт і ютуб-каналі SetantaSport.

Склад команди

Головною зміною в складі в порівнянні з попередньою грою є відсутність Пилипа Пангелова-Юлдашева, який закинув шайбу та віддав результативну передачу в поєдинку з Китаєм.

Наразі Україна є лідером Дивізіону, маючи у своєму активі максимальну кількість очок — 9. Подібний результат має лише збірна Литви, проте "синьо-жовті" випереджають їх за кращою різницею забитих та пропущених шайб. Нагадаємо, на турнірі підопічні Дмитра Христича здобули розгромну перемогу над Естонією (8:0), впевнено переграли Нідерланди (3:0) та не залишили ніяких шансів для Китаю (9:0)

Іспанія не може похизуватися подібним результатом. Команда навпаки програла всі свої три матчі. Однак у третьому турі вони змогли набрати перше очко – поразка від Естонії в овертаймі. Наразі іспанці посідають 5 місце в Дивізіоні 1B.

Турнірна таблиця

  1. Україна — 9 очок (3 матчі), 21:0 (різниця шайб)
  2. Литва — 9 (3), 12:3
  3. Китай — 6 (3), 10:10
  4. Естонія — 2 (3), 5:17
  5. Іспанія — 1 (3), 4:14
  6. Нідерланди — 0 (3), 2:10

Зазначимо, у дивізіон 1А вийде лише команда на першій сходинці турнірної таблиці.

Нагадаємо, в межах підготовки до турніру українці розгромно перемогли в завершальному контрольному поєдинку Китай. Раніше національна команда обіграла Литву.

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