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Україна зіграє з Іспанією у четвертому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1В

Сьогодні 07:18 136 0
Україна зіграє з Іспанією у четвертому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1В
#Збірна України з хокею

Джерело - Чемпіон.

Національна збірна України зустрінеться з Іспанією в межах четвертого туру чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні 1В.

Гра відбудеться 1 травня в литовському Вільнюсі на Twinsbet Arena. Початок матчу — о 12:30 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на Суспільне Спорт і ютуб-каналі SetantaSport.

Наразі Україна є лідером Дивізіону, маючи у своєму активі максимальну кількість очок — 9. Подібний результат має лише збірна Литви, проте "синьо-жовті" випереджають їх за кращою різницею забитих та пропущених шайб. Нагадаємо, на турнірі підопічні Дмитра Христича здобули розгромну перемогу над Естонією (8:0), впевнено переграли Нідерланди (3:0) та не залишили ніяких шансів для Китаю (9:0)

Іспанія не може похизуватися подібним результатом. Команда навпаки програла всі свої три матчі. Однак у третьому турі вони змогли набрати перше очко – поразка від Естонії в овертаймі. Наразі іспанці посідають 5 місце в Дивізіоні 1B.

Турнірна таблиця

  1. Україна — 9 очок (3 матчі), 21:0 (різниця шайб)
  2. Литва — 9 (3), 12:3
  3. Китай — 6 (3), 10:10
  4. Естонія — 2 (3), 5:17
  5. Іспанія — 1 (3), 4:14
  6. Нідерланди — 0 (3), 2:10

Зазначимо, у дивізіон 1А вийде лише команда на першій сходинці турнірної таблиці.

Нагадаємо, в межах підготовки до турніру українці розгромно перемогли в завершальному контрольному поєдинку Китай. Раніше національна команда обіграла Литву.

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