Джерело - Чемпіон.

Національна збірна України з хокею здобула перемогу над Латвією в другому контрольному матчі між командами.

Поєдинок завершився з рахунком 1:2. Відкрити рахунок українцям вдалося лише в середині матчу, коли дальнім кидком ворота вразив Олексій Ворона. В другому періоді латвійці відігрались. Доля матчу вирішилась в овертаймі, в якому Пилип Пангелов-Юлдашев віддав на Олександра Пересунька, а той не схибив та приніс перемогу "синьо-жовтим".

Зазначимо, як і в попередньому матчі латвійці грали резервним складом. Нагадаємо, що перша гра між командами також завершилась овертаймом, проте перемогу святкувала збірна Латвії (3:2).

Нагадаємо, що Україна проводить підготовку до чемпіонату світу у Дивізіоні 1B, який стартує 27 квітня. Суперниками збірної будуть Литва, Китай, Іспанія, Естонія та Нідерланди.

Контрольний матч

17 квітня

Латвія – Україна 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – Ворона (Кривошапкін), 28:48. 1:1 – Мелналсніс (Візбеліс), 51:05. 1:2 – Пересунько (Пангелов-Юлдашев, Лялька), 61:07

Напередодні юнацька збірна України з хокею поступилась Німеччині в межах чемпіонату світу.

Раніше ми повідомляли, що стала відома заявка національної збірної на ЧС.