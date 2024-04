Меттьюз став найкращим снайпером регулярного чемпіонату НХЛ

Американський форвард Торонто Остон Меттьюз став найкращим снайпером "регулярки" Національної хокейної ліги (НХЛ) сезону-2023/24. На його рахунку 69 шайб у 81 грі.

Нападник виграв "Рішар Трофі" втретє у кар'єрі, був кращим також у сезонах-2020/21 та 2021/22.

69 шайб 26-річного американця в регулярному чемпіонаті, який завершився 19 квітня, стали найкращим результатом у лізі з сезону-1995/96, коли стільки ж закинув легендарний Маріо Лем'є з Піттсбурга (у 70 іграх).

Ми повідомляли, що Остон побив рекорд росіянина Алєксандра Овєчкіна і установив нову планку рекордів за сезон для гравців НХЛ у XXI столітті, гравців Торонто за всю історію клубу, а також уродженців США за всю історію ліги.

Другу сходинку в гонці снайперів посів Сем Райнхарт (Флорида, 57 голів у 82 іграх), третє – Зак Хайман (Едмонтон, 54 шайби у 80).

