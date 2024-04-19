Відомі всі пари першого раунду плей-оф НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 19 квітня, завершився регулярний чемпіонат Національної хокейної ліги (НХЛ) сезону-2023/24.

Визначилися всі пари першого раунду плей-оф.

Серії матчів на вибування розпочнуться в суботу, 20 квітня. Вони пройдуть до 4 перемог однієї з команд.

Захід

Даллас – Вегас

Вінніпег – Колорадо

Ванкувер – Нешвілл

Едмонтон – Лос-Анджелес

Схід

Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон

Флорида – Тампа-Бей

Бостон – Торонто

Кароліна – Нью-Йорк Айлендерс

Раніше ми повідомляли, що клуб НХЛ припинить існування.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон, російський воротар з фінським корінням Іван Федотов, якого примусили відслужити в армії окупантів, зумів утекти до НХЛ із Російської Федерації.