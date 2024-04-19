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13.04.2024 13:00 707

Відомі всі пари першого раунду плей-оф НХЛ

Сьогодні 08:42 66 0
Відомі всі пари першого раунду плей-оф НХЛ
#NHL

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 19 квітня, завершився регулярний чемпіонат Національної хокейної ліги (НХЛ) сезону-2023/24.

Визначилися всі пари першого раунду плей-оф.

Серії матчів на вибування розпочнуться в суботу, 20 квітня. Вони пройдуть до 4 перемог однієї з команд.

Захід

  • Даллас – Вегас
  • Вінніпег – Колорадо
  • Ванкувер – Нешвілл
  • Едмонтон – Лос-Анджелес

Схід

  • Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон
  • Флорида – Тампа-Бей
  • Бостон – Торонто
  • Кароліна – Нью-Йорк Айлендерс

Раніше ми повідомляли, що клуб НХЛ припинить існування.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон, російський воротар з фінським корінням Іван Федотов, якого примусили відслужити в армії окупантів, зумів утекти до НХЛ із Російської Федерації.

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