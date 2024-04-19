Відомі всі пари першого раунду плей-оф НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У п'ятницю, 19 квітня, завершився регулярний чемпіонат Національної хокейної ліги (НХЛ) сезону-2023/24.
Визначилися всі пари першого раунду плей-оф.
Серії матчів на вибування розпочнуться в суботу, 20 квітня. Вони пройдуть до 4 перемог однієї з команд.
Захід
- Даллас – Вегас
- Вінніпег – Колорадо
- Ванкувер – Нешвілл
- Едмонтон – Лос-Анджелес
Схід
- Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон
- Флорида – Тампа-Бей
- Бостон – Торонто
- Кароліна – Нью-Йорк Айлендерс
Раніше ми повідомляли, що клуб НХЛ припинить існування.
Нагадаємо, олімпійський чемпіон, російський воротар з фінським корінням Іван Федотов, якого примусили відслужити в армії окупантів, зумів утекти до НХЛ із Російської Федерації.