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Ягр став найстаршим хокеїстом, який зіграв у професійній лізі

Сьогодні 07:58 207 0
Ягр став найстаршим хокеїстом, який зіграв у професійній лізі
#Яромир Ягр, #NHL

Джерело - Олег Сагайдак у Facebook.

Чеський нападник, член "Потрійного золотого клубу" Яромир Ягр став найстаршим діючим гравцем, який зіграв у професійній хокейній лізі.

Легендарний форвард вийшов на лід у матчі чеської Екстраліги за Кладно у віці 52 роки і 63 дні та побив рекорд канадця Горді Хоу, який у 52 роки та 11 днів зіграв із синами в Національній хокейній лізі (НХЛ).

У поточному сезоні на рахунку Ягра 4 результативні передачі в 15 матчах.

З 1988 року титиулований чех виступає на високому рівні. За цей час вигравав Кубок Стенлі, Олімпіаду та чемпіонат світу – ці трофеї дозволяють бути членом "Потрійного золотого клубу". Таке вдається далеко не кожному, зараз у ньому 30 хокеїстів та всього один тренер із п'яти різних країн.

У НХЛ Яромир виступав за дев'ять (!) різних клубів. Він діючий другий бомбардир за всю історію найсильнішої ліги світу – 1921 очко в 1733 матчах.

На честь 50-річчя Ягра на Батьківщині випустили пам'ятну банкноту. На одному її боці зображений хокеїст під власним номером 68 та емблема "Потрійного золотого клубу", а на іншій – заповнена чеськими прапорами Староміська площа у Празі, куди після перемоги на Олімпіаді в Нагано 1998 року приїхали святкувати хокеїсти збірної.

Його рідні постраждали під час введення військ Організацією Варшавського договору (ОВД) на чолі з СРСР до Чехословаччини навесні 1968 року. Негативно ставиться до комуністів та лівих політичних течій. Яромир виступає під номером 68 саме на згадку про ті події та у честь свого діда.

Усе це не завадило йому грати свого часу в чемпіонаті Росії. Знімався в одному з епізодів фільму "Брат-2". Прийняв православ'я.

За заявою самого Яромира, продовження кар'єри для нього, як валіза без ручки. Адже чех є президентом і власником команди Ритиржі Кладно зі своєї малої батьківщини. А якщо завершить кар'єру, то клуб втратить бізнес-партнерів та цікавість глядачів. Під питанням буде саме існування команди, яку розвивав батько Ягра цілих 20 років.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон, російський воротар з фінським корінням Іван Федотов, якого примусили відслужити в армії окупантів, зумів утекти до НХЛ із Російської Федерації.

Раніше ми повідомляли, що клуб НХЛ припинить існування.

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