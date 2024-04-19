Колорадо Маккінона розгромило Едмонтон без Макдевіда, Міннесота поступилася Сіетлу: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися заключні шість матчів у Національній хокейній лізі (НХЛ).

Зокрема Колорадо Натана Маккінона (віддав 2 асисти) розгромило Едмонтон без Коннора Макдевіда в складі з рахунком 5:1, а Міннесота у близькому матчі поступилася Сіетлу — 3:4.

Маккіннон набрав 140 очок у "регулярці" та встановив новий рекорд результативності в історії клубів Колорадо та Квебек.

Натан посів друге місце в гонці бомбардирів (згадані 140 очок у 82 іграх, 51 шайба + 89 передач), третю сходинку підкорив Макдевід (132 очки у 76 матчах, 32 + 100).

Хокеїст із країни-терористки Нікіта Кучеров став найкращим бомбардиром ліги – 144 (44 + 100) очки у 81 грі. Він завоював "Арт Росс Трофі" вдруге в кар'єрі.

НХЛ — регулярний чемпіонат

19 квітня

Міннесота – Сіетл 3:4 (1:0, 0:1, 2:3)

Вінніпег – Ванкувер 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Калгарі – Сан-Хосе 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

Колорадо – Едмонтон 5:1 (4;1, 1:0, 0:0)

Вегас – Анахайм 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Лос-Анджелес – Чикаго 5:4 ОТ (0:1, 3:0, 1:3, 1:0)

Нагадаємо, стали відомі всі пари першого раунду плей-оф НХЛ.