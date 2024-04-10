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06.04.2024 12:08 1165

Американець побив рекорд НХЛ росіянина Овєчкіна

Сьогодні 09:27 284 0
Американець побив рекорд НХЛ росіянина Овєчкіна
Фото:соцмережі
#Остон Меттьюз

Джерело - Чемпіон.

Американський нападник Торонто Мейпл Ліфс Остон Меттьюз закинув 66-ту шайбу в сезоні у Національній хокейній лізі (НХЛ) і побив рекорд Алєксандра Овєчкіна по їх кількості за сезон у XXI столітті.

Остон у грі регулярного чемпіонату проти Піттсбурга (3:2) набрав 2 (1+1) очки.

Про це повідомили на офіційному акаунті ліги у Х (колишній Twitter).

На рахунку 26-річного американця стало 65 шайб у 76 іграх поточного сезону, набрав 102 очки. Він лідирує у гонці снайперів ліги.

Меттьюз також продовжує підвищувати планку рекордів за сезон для усіх гравців в історії Мейпл Ліфс і серед уродженців США в історії НХЛ.

Відео

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вже дев'ятий гравець набрав 100 очок у поточному сезоні НХЛ.

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