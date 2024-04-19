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Угорщина U-18 — Україна U-18 4:7: огляд гри ЧС

Сьогодні 12:00 111 0
Угорщина U-18 — Україна U-18 4:7: огляд гри ЧС
Фото: ФХУ

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з хокею U-18 впевнено перемогла Угорщину в четвертому матчі чемпіонату світу в Дивізіоні 1A. Зустріч завершилася з рахунком 7:4.

Першу шайбу в матчі закинув Данило Денисенко. Підопічні Олександра Бобкіна відзначилися чотири рази в другому періоді, пропустивши всього один раз. Після того, як Олексій Євтахов закинув шостий раз, угорські хокеїсти зробили мінікамбек, відігравши три шайби. Крапку в поєдинку поставив Євтахов на 60-й хвилині.

Огляд

Чемпіонат світу U-18 з хокею
Дивізіон 1A, Данія
4 тур, 18 квітня

Угорщина U-18 — Україна U-18 4:7 (0:1, 1:4, 3:2)

Шайби: 0:1 - 5:00 Денисенко, 0:2 - 21:44 Шибинський, 0:3 - 22:56 Боднар, 0:4 - 25:59 Кураєв, 0:5 - 29:08 Сімчук, 1:5 - 35:59 Ласкаві, 1:6 - 47:10 Євтєхов, 2:6 - 50:07 Ласкаві, 3:6 - 53:28 Шмідт, 4:7 - 55:35 Лобенвейн, 4:7 - 60 Євтахов

Нагадаємо, юнацька збірна України розпочала чемпіонат світу з двох перемог. Спершу "синьо-жовті" обіграли Японію (4:1), після чого у другому турі здолали Данію (3:1). Єдиної поразки на турнірі команда зазнала від однолітків із Німеччини.

У активі збірної України 10 очок, що гарантує мінімум третє місце, але для виходу в елітний дивізіон ЧС потрібно здобувати перемогу в групі. Завершальний матч змагань Україна проведе проти однолітків з Австрії 20 квітня. Початок — о 14:00 за київським часом.

Раніше ми повідомляли, що національна збірна України взяла реванш у Латвії з елітного дивізіону в другому контрольному матчі під час підготовки до ЧС в Дивізіоні 1A.

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