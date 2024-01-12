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Ванкувер здолав Піттсбург, Калгарі розгромило Аризону: результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:40 156 0
Ванкувер здолав Піттсбург, Калгарі розгромило Аризону: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У ніч проти п'ятниці, 12 січня, минув черговий ігровий день регулярного чемпіонату НХЛ, у рамках якого відбулися тринадцять матчів.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
12 січня

Айлендерс - Торонто 4:3 ОВ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

Баффало - Оттава 5:3 (3:1, 1:0, 1:2)

Вашингтон - Сіетл 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Детройт - Едмонтон 2:3 ОВ (0:0, 0:0, 2:2, 0:1)

Кароліна - Анагайм 6:3 (2:0, 3:3, 1:0)

Монреаль - Сан-Хосе 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Піттсбург - Ванкувер 3:4 ОВ (1:3, 1:0, 1:0, 0:1)

Тампа-Бей - Нью-Джерсі 4:3 ОВ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

Флорида - Лос-Анджелес 3:2 ОВ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Вінніпег - Чикаго 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Сент-Луїс - Рейнджерс 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Аризона - Калгарі 2:6 (1:4, 1:0, 0:2)

Вегас - Бостон 2:1 ОВ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

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