Джерело - Чемпіон.
У ніч проти п'ятниці, 12 січня, минув черговий ігровий день регулярного чемпіонату НХЛ, у рамках якого відбулися тринадцять матчів.
Айлендерс - Торонто 4:3 ОВ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)
Баффало - Оттава 5:3 (3:1, 1:0, 1:2)
Вашингтон - Сіетл 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Детройт - Едмонтон 2:3 ОВ (0:0, 0:0, 2:2, 0:1)
Кароліна - Анагайм 6:3 (2:0, 3:3, 1:0)
Монреаль - Сан-Хосе 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
Піттсбург - Ванкувер 3:4 ОВ (1:3, 1:0, 1:0, 0:1)
Тампа-Бей - Нью-Джерсі 4:3 ОВ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
Флорида - Лос-Анджелес 3:2 ОВ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Вінніпег - Чикаго 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Сент-Луїс - Рейнджерс 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
Аризона - Калгарі 2:6 (1:4, 1:0, 0:2)
Вегас - Бостон 2:1 ОВ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
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