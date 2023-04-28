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Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця

Українські хокеїсти борються за путівку до вищого дивізіону світового хокею
Сьогодні 19:46 25750 0
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.

23-29 квітня у місті Таллінн (Естонія) відбувається чемпіонат світу 1В з хокею серед чоловічих команд.

У змаганнях беруть участь 6 команд, серед яких буде збірна України. До вищого дивізіону (другого за силою) чемпіонату світу з хокею вийде переможець дивізіону 1В. Команда, що посяде останнє місце, опуститься до дивізіону ІІ.

Календар дивізіону 1В чемпіонату світу з хокею:

Тур 1. 23 квітня (неділя)

  • 12:30. Нідерланди - Японія 1:8
  • 16:00. Китай - Україна 5:4 ОВ
  • 19:30. Сербія - Естонія 1:2 Б

Тур 2. 24 квітня (понеділок)

  • 12:30. Японія - Китай 5:2
  • 16:00. Україна - Сербія 7:0
  • 19:30. Естонія - Нідерланди 4:2

Тур 3. 26 квітня (середа)

  • 12:30. Нідерланди - Китай 7:2
  • 16:00. Японія - Сербія 8:3
  • 19:30. Україна - Естонія 7:4

Тур 4. 27 квітня (четвер)

  • 12:30. Китай - Сербія 5:0
  • 16:00. Україна - Нідерланди 14:2
  • 19:30. Естонія - Японія 1:3

Турнірна таблиця:

Тур 5. 29 квітня (субота)

  • 12:30. Сербія - Нідерланди
  • 16:00. Естонія - Китай
  • 19:30. Японія - Україна
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