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Україна – Нідерланди 14:2: огляд матчу

Огляд матчу Україна – Нідерланди
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Україна – Нідерланди 14:2: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України обіграла Нідерланди у матчі 4-го туру дивізіону 1В чемпіонату світу з хокею серед чоловічих команд. 

Чемпіонат світу з хокею
Дивізіон ІВ
4 тур, 27 квітня

Україна – Нідерланди 14:2 (4:1, 6:1, 4:0)

Шайби: 1:0 – Коренчук (Німенко, Ворона), 1:49. 2:0 – Коренчук (Мережко), 8:08, 3:0 – Трахт (Мережко), 11:53. 3:1 – Веркіль (більш.), 12:39. 4:1 – Німенко (Коренчук, Мережко), 18:52. 5:1 – Трахт (Сисак, Пересунько), 20:32. 6:1 – Мережко (Мазур, – быльш.), 22:07. 7:1 – Ружніков (Куцевич, Гребеник), 22:59. 8:1 – Денискін (Коренчук, Пангелов-Юлдашев, – більш.), 31:38. 8:2 – ван Нес (більш.), 36:02. 9:2 – Панченко (Ружніков), 36:11. 10:2 – Ворона (Трахт, Пересунько, – більш.), 38:04. 11:2 – Денискін (Лялька, Пангелов-Юлдашев, – більш.), 44:34. 12:2 – Коренчук (Ворона, Дьяченко), 49:27. 13:2 – Трахт (Пересунько, Мазур), 50:17. 14:2 – Трахт, 58:04.

Україна: Дьяченко; Мережко – Сисак, Пересунько – Мазур – Трахт, Пангелов-Юлдашев – Ратушний, Лялька – Фадєєв – Денискін, Гребеник – Андрейків, Ворона – Німенко – Коренчук, Панченко – Бородай – Ружніков, Куцевич. Головний тренер – Вадим Шахрайчук. Тренер – Костянтин Сімчук.

Нідерланди: Оостервійк; Веркіль – Клем, Оостервельд – Тіммер – Коллард, ван Горп – ван Гестель, Хуйсман – ван Соест – де Руйтер, Дууп – Мюллер, ван Нес – Хофланд – Стемпхер,  де Бот – Шонінг – Сікма, Хессельс. Головний тренер – Дуг Мейсон.

Нагадаємо, збірна України поступилася Китаю в овертаймі на старті чемпіонату світу, у другому турі українці розгромили Сербію, а у третьому обіграли Естонію.

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