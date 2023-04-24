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Збірна України знищила Сербію на ЧС-2023

Перша перемога України на турнірі
Сьогодні 18:37 420 0
Збірна України знищила Сербію на ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна України обіграла Сербію у матчі 2-го туру дивізіону 1В чемпіонату світу з хокею серед чоловічих команд. 

Гра завершилась з рахунком 7:0 на користь українців.

Чемпіонат світу з хокею
Дивізіон ІВ
2 тур, 24 квітня

Україна – Сербія 7:0 (0:0, 2:0, 5:0)

Шайби: 26:27 Трахт (Мазур, Пангелов-Юлдашев) - 1:0, 28:47 Мазур (Ворона, Пересунько - більш) - 2:0, 44:28 Мазур (Мережко, Андрейків) - 3:0, 47: 07 Денискін (Фадєєв, Пангелов-Юлдашев – більш) – 4:0, 49:39 Пересунько (Мазур, Трахт – більш) – 5:0, 54:19 Бородай (Мережко) – 6:0, 57:37 Мережко (Коренчук, Німенко) - 7:0

Наступний матч українці проведуть проти команди Естонії у середу, 26 квітня, о 19:30 за київським часом.

До вищого дивізіону (другого за силою) чемпіонату світу з хокею вийде переможець дивізіону 1В. Команда, що посяде останнє місце, опуститься до дивізіону ІІ.

Раніше збірна України поступилася Китаю в овертаймі на старті чемпіонату світу.

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