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Збірна України поступилася Китаю в овертаймі на старті чемпіонату світу

Матч завершився з рахунком 4:5
Сьогодні 18:29 240 0
Збірна України поступилася Китаю в овертаймі на старті чемпіонату світу
#Збірна України з хокею, #Чемпіонат світу з хокею 2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в овертаймі поступилася Китаю в матчі 1-го туру дивізіону 1В чемпіонату світу з хокею серед чоловічих команд.

Поєдинок завершився з рахунком 4:5.

  Актуально: Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань, результати

Чемпіонат світу з хокею
Дивізіон ІВ
1 тур

Збірна України - Збірна Китаю 4:5 (2:0, 0:4, 2:0, 0:1)

Наступний матч українці проведуть проти команди Сербії завтра, 24 квітня, о 16:00 за київським часом.

До вищого дивізіону (другого за силою) чемпіонату світу з хокею вийде переможець дивізіону 1В. Команда, що посяде останнє місце, опуститься до дивізіону ІІ.

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