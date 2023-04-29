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Збірна України поступилась Японії на ЧС-2023

Українці посіли друге місце у дивізіоні та не підвищилися у класі
Сьогодні 22:04 446 0
Збірна України поступилась Японії на ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна України поступилась Японії у матчі 5-го туру дивізіону 1В чемпіонату світу з хокею серед чоловічих команд. 

Гра завершилась з рахунком 5:3.

У підсумку збірна України завершила турнір на другому місці та залишилась у Дивізіоні 1B. 

Чемпіонат світу з хокею
Дивізіон ІВ
5 тур, 29 квітня

Японія - Україна 5:3 (2:0, 2:0, 1:3)

Шайби: 1:0 – Сузукі (Осава), 7:58. 2:0 – Хірано (Х.Сато, - більш.), 19:29. 3:0 – Хірано (Х.Сато, Ш.Накадзіма - більш.), 29:04. 4:0 – Тагакі (Ірікура, Хеллідей), 29:25. 5:0 – К.Отсу, 40:46. 5:1 – Ворона (Трахт, Мережко, - більш.), 45:12. 5:2 – Лялька (Андрейків), 52:45. 5:3 – Коренчук (Ворона, Захарченко), 56:33.

Нагадаємо, збірна України поступилася Китаю в овертаймі на старті чемпіонату світу, у другому турі українці розгромили Сербію, у третьому обіграли Естонію, а у четвертому турі розгромили Нідерланди.

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